130 млн рублей штрафа Улюкаева поступили в бюджет РФ

12 декабря, 17:59
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Судебные приставы взыскали назначенный по приговору Замоскворецкого суда экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву штраф в 130 миллионов рублей.
"Судебные приставы перевели всю сумму в доход государства, производство исполнено", – сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на адвоката Ларису Каштанову.
Два дня назад Улюкаев оплатил назначенный штраф в 130 миллионов рублей.
В декабре 2017 года бывшего министра приговорили к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере – два миллиона долларов.
По версии следствия, в ноябре 2016 года Улюкаев получил деньги от Игоря Сечина за положительную оценку, позволившую "Роснефти" приобрести акции "Башнефти" в размере 50 процентов. Улюкаев заявляет, что его спровоцировали, и отрицает вину.
Бывший министр отбывает наказание в колонии №1 в поселении Большие Переменки на окраине Твери. По словам Улюкаева, он работает в библиотеке.
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