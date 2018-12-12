130 млн рублей штрафа Улюкаева поступили в бюджет РФ

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Судебные приставы взыскали назначенный по приговору Замоскворецкого суда экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву штраф в 130 миллионов рублей.

"Судебные приставы перевели всю сумму в доход государства, производство исполнено", – сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на адвоката Ларису Каштанову.

Два дня назад Улюкаев оплатил назначенный штраф в 130 миллионов рублей.

В декабре 2017 года бывшего министра приговорили к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере – два миллиона долларов.

По версии следствия, в ноябре 2016 года Улюкаев получил деньги от Игоря Сечина за положительную оценку, позволившую "Роснефти" приобрести акции "Башнефти" в размере 50 процентов. Улюкаев заявляет, что его спровоцировали, и отрицает вину.

Бывший министр отбывает наказание в колонии №1 в поселении Большие Переменки на окраине Твери. По словам Улюкаева, он работает в библиотеке.