РИА Новости: вдова и наследники Грачевского хотят через суд получить доли в его квартире

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Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская и другие его наследники пытаются через суд получить доли в его квартире. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

В числе истцов значатся Белоцерковская и бывшая жена Грачевского Анна, а также взрослая дочь Ксения от брака с первой женой Галиной. Ответчиками выступает Анна Грачевская и департамент городского имущества Москвы.

Согласно документам, истцы требуют признать за ними право собственности по 1/4 доли каждому на квартиру Грачевского. На момент ее приобретения Грачевский состоял в браке с Анной. Между ними был заключен брачный договор, по которому квартира признается индивидуальной собственностью Грачевского.

"Истцы обратились к нотариусу с заявлениями о выдаче им свидетельства о праве на квартиру в равных долях в порядке наследования по закону. Указанное требование оставлено без удовлетворения", – говорится в документах.

Наследники обратились в Мещанский суд Москвы, где им отказали в удовлетворении исковых требований. Теперь Мосгорсуд рассматривает жалобы.

Эту информацию агентству также подтвердил адвокат Евгений Бранецкий, представляющий в суде интересы Белоцерковской.

"Брачный договор изменяет режим совместной собственности, квартира куплена в период брака, но потом был заключен брачный договор, в соответствии с которым стороны поменяли режим с совместного на личную собственность Бориса Юрьевича. Суд не учел этот брачный договор и не сделал по нему выводы", – добавил адвокат.

Худрук "Ералаша" Грачевский ушел из жизни от коронавируса в январе 2021 года. Какое-то время после заражения он находился в стабильном состоянии и проходил лечение в домашних условиях, однако позднее ему потребовалась госпитализация.