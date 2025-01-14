Суд обязал власти Москвы купить квартиру родившейся в ссылке пенсионерке

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Пресненский суд Москвы обязал столичный департамент городского имущества предоставить социальную выплату на покупку жилья пенсионерке Елизавете Михайловой, которая родилась в ссылке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на суд.

Судья удовлетворил исковые требования женщины и прокуратуры Москвы в рамках жилищного спора.

Отец Михайловой в 1930-е годы работал в Азербайджане по дипломатической линии и получил от властей жилье рядом со станцией Вешняки. Однако в 1937 году его арестовали за участие в контрреволюционной организации и приговорили к восьми годам.

Михайлова родилась в ссылке, а на протяжении последних лет ей отказывали в первоочередном праве на квартиру в том городе, где ее родители жили до ареста.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесут законопроект о выплате в 10 тысяч рублей на покупку печного топлива для граждан старше 70 лет. Указанная единоразовая выплата относится к гражданам, проживающим в населенных пунктах без центрального отопления.

В июне прошлого года работники Измайловской межрайонной прокуратуры предотвратили кражу квартиры у московского пенсионера. По факту произошедшего также было возбуждено уголовное дело.