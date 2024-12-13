Суд отправил под домашний арест министра Омской области за присвоение денег ДНР

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Басманный суд Москвы отправил под домашний арест министра цифрового развития и связи Омской области Дениса Цуканова, обвиняемого в присвоение денег ДНР, передает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

В судебном инстанции отметили, что политик пробудет в заключении 2 месяца.

Аналогичное наказание получил и первый фигурант дела, бывший глава аппарата правительства ДНР Денис Петкун. Его же обвинили в крупной растрате. Следователи выяснили, что Петкун в содействии с иными лицами похитил из бюджета республики бюджетные ассигнования.

Ранее суд избрал домашний арест жене бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янине, обвиняемой в растрате по уголовному делу в отношении экс-чиновника. Женщина была задержана 12 ноября, когда явилась на допрос в Следственный департамент МВД в качестве свидетеля в рамках дела своего мужа. Однако свою вину она не признала.

Самого Копайгородского задержали в ЛНР 25 сентября. Ему грозит до 10 лет лишения свободы по статье "Присвоение или растрата в особо крупном размере". Суд арестовал его.

