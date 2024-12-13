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13 декабря, 20:12

Происшествия

Экс-глава аппарата правительства ДНР Петкун арестован по обвинению в растрате

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Басманный суд Москвы приговорил к домашнему аресту на 2 месяца бывшего главу аппарата правительства ДНР Дениса Петкуна по обвинению в крупной растрате, передает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

По версии следствия, Петкун в содействии с иными лицами похитил из бюджета республики бюджетные ассигнования.

Ранее Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал на два месяца бывшего первого вице-мэра города Алексея Давыдова по делу о коррупции. Его подозревают в посредничестве при передаче взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, с сентября 2018 года по декабрь 2019 года бывший руководитель предприятия "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" Евгений Жвакин через двух посредников, включая Давыдова, получил частями взятку более 73 миллионов рублей от генерального директора компании "Промстрой".

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