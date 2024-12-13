Министр здравоохранения Владимирской области задержан за коррупцию

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Владимирской области"

Следователи вместе с сотрудниками УФСБ задержали министра здравоохранения Владимирской области Валерия Янина, который обвиняется в присвоении бюджетных средств в крупном размере и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По данным ведомства, с 2021 года Янин, находясь на должности главврача Александровской районной больницы, начислял своим подчиненным без видимых причин повышенные выплаты, часть из которых возвращалась ему. В ноябре прошлого года мужчина был назначен министром здравоохранения Владимирской области, где продолжил присваивать бюджетные средства.

Мужчина был задержан 11 декабря во время получения очередной суммы средств. По предварительным данным, таким образом он присвоил свыше 400 тысяч рублей. Сейчас решается вопрос об избрании Янину меры пресечения. В больнице и департаменте проведены обыски, изъята документация, проводятся допросы свидетелей.

Ранее Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал на два месяца бывшего первого вице-мэра города Алексея Давыдова по делу о коррупции. Его подозревают в посредничестве при передаче взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, с сентября 2018 года по декабрь 2019 года бывший руководитель предприятия "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" Евгений Жвакин через двух посредников, включая Давыдова, получил частями взятку более 73 миллионов рублей от генерального директора компании "Промстрой".

