Суд назначил домашний арест главврачу Центра гигиены и эпидемиологии Татарстана

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Вахитовский районный суд Казани назначил домашний арест главврачу центра гигиены и эпидемиологии Татарстана Елене Сизовой, которую обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба суда, передает ТАСС.

Сизову задержали накануне. По версии следствия, в прошлом году она помогла коммерческой организации знакомого выиграть на аукционе по поставке центру расходных материалов. Ущерб составил свыше 1,6 млн рублей.

Ранее главу Долгопрудного Владислава Юдина, которого задержали вечером 12 сентября, арестовали до 29 октября за мошенничество и превышение полномочий.

По версии следствия, Юдин, будучи главой Талдома, безвозмездно передал городские котельные подконтрольной ему коммерческой фирме. В результате в бюджет округа не поступили 4 миллиона рублей от неуплаченной аренды.

Далее, вступив в преступный сговор с генеральным директором вышеупомянутой аффилированной фирмы, он велел погасить за счет бюджетных средств долги данной организации в размере более 40 миллионов рублей перед ресурсоснабжающими организациями. Таким образом, ущерб составил около 44 миллионов рублей.

