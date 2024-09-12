РИА Новости: в Татарстане задержали главного врача Центра гигиены и эпидемиологии

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Правоохранительные органы задержали главврача Центра гигиены и эпидемиологии Татарстана Елену Сизову. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

"Да, действительно задержана Елена Сизова, главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Республики Татарстан", – подчеркнул собеседник агентства.

При этом он не стал уточнять, в чем именно подозревают Сизову. По данным региональных СМИ, она подозревается в мошенничестве с госконтрактами.

Ранее по подозрению в мошенничестве при поставке имущества для нужд Минобороны России был задержан гендиректор ООО "Ленбытхим" Денис Михайлов. По версии следствия, при исполнении госконтрактов на сумму более 115 миллионов рублей он умышленно завысил цены на сырье и материалы, похитив таким образом свыше 20 миллионов рублей.

Между суд приговорил к 12 годам колонии бывшего банкира Сергея Кононова за хищение средств Транснационального банка, в том числе со счета хоккеиста Александра Радулова. Его признали виновным по нескольким эпизодам статьи о мошенничестве.

