NPR: приговор Депардье по делу о домогательствах огласят в Париже 13 мая

Фото: ТАСС/Zuma

Суд Парижа огласит приговор по делу против французского актера Жерара Депардье, обвиняемого в сексуальных домогательствах по отношению к двум женщинам во вторник, 13 мая. Об этом сообщает агентство NPR.

Депардье обвиняют в домогательствах во время съемок фильма "Зеленые ставни" в 2021 году. Об этом заявили две женщины 54 и 34 лет, которые работали в съемочной группе.

Процесс против Депардье проходил в марте 2025 года в коррекционном трибунале Парижа. Сам актер отвергает все обвинения в свой адрес.

В 2024 году Депардье заключили под стражу в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах. Актеру была "вручена повестка в исправительный суд", однако вскоре его выпустили из коммиссариата полиции.

Прокуратура Франции запросила 18 месяцев условного лишения свободы для Депардье. Помимо лишения свободы, прокурор потребовал для актера штраф в размере 20 тысяч евро и принудительное психологическое лечение. В число требований вошли компенсация гражданским сторонам и регистрация в реестре сексуальных преступников.