Суд оштрафовал Зеленского за незаконную агитацию

Фото: РИА Новости/Стрингер

Суд признал новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского виновным в незаконной агитации при голосовании на выборах главы государства, передает РИА Новости. Его оштрафовали на 850 гривен (32,4 доллара).

На втором туре выборов Зеленский показал заполненный бюллетень, нарушив таким образом закон. Полиция составила административный протокол.

Адвокаты сообщили, что их подзащитный не смог явиться на заседание, и попросили рассматривать дело без него. При этом сторона защиты просила закрыть дело из-за отсутствия состава нарушения. Уточнялось, что бюллетень Зеленский показал по просьбе журналистов, но без призывов голосовать. По словам адвоката Сергея Кальченко, при подписании протокола полиции Зеленский признал вину, так как "он не юрист и хотел поступить правильно".

За несколько часов до выборов суд Киева также рассмотрел иск об отмене регистрации Зеленского как кандидата в президенты. Наблюдатель за выборами Андрей Хилько, подавший иск, утверждал, что тот нарушил закон "О выборах президента Украины". Он имел в виду объявление на странице в Facebook о начале бронирования бесплатных билетов на дебаты. Суд же нарушений не увидел.

30 апреля ЦИК Украины официально признал Зеленского победителем выборов. Во втором туре за него проголосовали 73,22% избирателей, действующего президента страны Петра Порошенко поддержали 24,45%.