Суд в Москве условно-досрочно освободил бывшего гендиректора "Воентелекома" Давыдова

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Бабушкинский суд Москвы условно-досрочно освободил бывшего генерального директора АО "Воентелеком" Александра Давыдова и его советника Дмитрия Семилетова. Они были осуждены за хищение порядка 1,4 миллиарда рублей при реализации программы цифровизации ВС России.

"Суд удовлетворил ходатайства Семилетова Д.А. и Давыдова А.Е. об условно-досрочном освобождении", – приводит сообщение суда ТАСС.

Приговор Давыдову вынесли в октябре 2022 года за мошенничество в особо крупном размере, он должен был провести четыре года и два месяца в колонии. Семилетов был приговорен к четырем годам лишениям свободы.

Давыдов и Семилетов стали фигурантами громкого дела, связанного с заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил России генералом-полковником Халилом Арслановым. По версии следствия, Арсланов был причастен к махинациям при закупке спецтехники для вооруженных сил. По этому делу также был арестован начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ полковник Павел Кутахов.

Замначальника Генштаба отрицает свою причастность к преступлениям. Он не признавал вину и называл дело против себя попыткой дискредитировать руководство Вооруженных сил РФ.

Следственный комитет России ведет данное расследование с 2013 года.

Появились подробности дела замглавы Генштаба

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