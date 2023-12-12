Суд в Чечне отказал в УДО Зареме Мусаевой

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Шалинский суд Чечни отказал в условно-досрочном освобождении Зареме Мусаевой, осужденной на пять лет лишения свободы в колонии-поселении за применение насилия к сотруднику полиции и мошенничество, сообщает ТАСС.

Таким образом, ходатайство защиты было отклонено.

Жена экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Зарема Мусаева была арестована 22 января 2022 года в Нижнем Новгороде. Ее доставили в Грозный для проведения допроса.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что действия силовиков проводились в соответствии с законодательством России. 4 июля Ахматовский суд Грозного приговорил Мусаеву к пяти с половиной годам колонии общего режима.

В сентябре 2023 года Верховный суд Чечни сократил Мусаевой срок лишения свободы на шесть месяцев. Приговор смягчили в связи с наличием у нее хронических заболеваний.