Верховный суд Чечни смягчил приговор Зареме Мусаевой

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Верховный суд Чечни сократил на шесть месяцев срок лишения свободы Заремы Мусаевой, осужденной на 5,5 года за применение насилия к сотруднику полиции и мошенничество, сообщает ТАСС.

Приговор Мусаевой смягчили в связи с наличием у нее хронических заболеваний. В результате ей назначили пять лет лишения свободы в колонии-поселении.

Жена экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Зарема Мусаева была арестована 22 января 2022 года в Нижнем Новгороде. Ее доставили в Грозный для проведения допроса.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что действия силовиков проводились в соответствии с законодательством России. 4 июля Ахматовский суд Грозного приговорил Мусаеву к пяти с половиной годам колонии общего режима.