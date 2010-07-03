Сбившая мальчика в Балашихе женщина вышла на свободу

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Ольга Алисова, насмерть сбившая шестилетнего мальчика на дороге в подмосковной Балашихе, вышла на свободу. Информацию об освобождении осужденной подтвердили в колонии-поселении, передает RT.

"Алисова вышла в понедельник, 11 ноября, по окончании срока и сейчас живет у себя в родном городе Балашове", – заявил представитель места лишения свободы.

Трагедия произошла 23 апреля 2017 года. Широкую огласку дело получило после того, как эксперты якобы обнаружили в крови ребенка концентрацию этилового спирта, соответствующую сильной степени опьянения.

Впоследствии эксперт признал ошибку. Ему присудили 10 месяцев исправительных работ.

Водителя Ольгу Алисову признали виновной в ДТП. Суд постановил, что женщине придется три года пробыть в колонии-поселении. Алисова отсидела весь срок с учетом времени, проведенного в следственном изоляторе.