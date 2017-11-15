Суд приговорил Алисову к 3 годам по делу о гибели ребенка в ДТП в Балашихе

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Железнодорожный городской суд Московской области приговорил Ольгу Алисову, обвиняемую по делу о ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, к 3 годам колонии-поселения.

Приговор еще не вступил в силу. В ближайшие 10 дней он может быть обжалован, передает РИА Новости.

Также было вынесено решение взыскать с Алисовой 2,5 миллиона рублей компенсации морального вреда и 63 тысячи рублей за погребение.

Ранее суд признал Алисову виновной в аварии. Женщине грозило до пяти лет лишения свободы по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".

"Все повреждения у несовершеннолетнего расцениваются как тяжкий вред, между тяжким вредом и смертью несовершеннолетнего существует причинно- следственная связь. Она была трезва и наркотических веществ в ее крови не обнаружено, по телефону она не разговаривала", – огласил судья Владимир Шекун.

Прокурор просил приговорить ее к трем годам лишения свободы. Сама Алисова попросила суд назначить ей условный срок или дать возможность воспитывать дочь до достижения 14-летнего возраста. В случае назначения реального срока она просила разрешить ей отбывать наказание в колонии-поселении.

Судебное следствие она считает несправедливым, а требование гособвинения осудить ее на три года лишения свободы – неправильным.

Отец мальчика заявил, что Алисову пытаются всеми силами выгородить и добиться для нее более мягкого наказания. Мужчина обратил внимание на то, что после аварии у ребенка взяли кровь на анализ, а женщину за рулем на состояние алкогольного опьянения не проверили.



Авария произошла 23 апреля во дворе жилого дома. Шестилетний мальчик с дедушкой возвращались с детской площадки. У подъезда ребенка, который выбежал на проезжую часть, сбила машина. Мальчик скончался. За рулем была 31-летняя Ольга Алисова. По словам дедушки мальчика, она ехала со скоростью 50–60 километров в час и разговаривала по телефону.

Свидетели ДТП утверждали, что водитель не пыталась помочь сбитому ребенку или вызвать скорую. При этом сама обвиняемая сказала, что звонила по номеру "112", хотя в детализации ее звонков этого вызова нет, утверждает пострадавшая сторона.

В крови у погибшего мальчика обнаружили алкоголь. Родители с результатами не согласились, поэтому решили сделать исследование в Германии. Повторная экспертиза показала, что следов спиртного в волосах погибшего не было, а следовательно, его и не было в организме ребенка.

Следствие считает, что врач судебно-медицинской экспертизы Михаил Клейменов получил неверные результаты потому, что неправильно взял образцы крови. Это привело к загрязнению спиртообразующей микрофлорой и процессу спиртового брожения, рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко. Судмедэксперту предъявили обвинение по статье о халатности.

Известно также, что следователь предлагал очевидцу аварии Кристине Гапоненко изменить показания – указать, что Алисова ехала в момент происшествия со скоростью 20 километров в час. До того, как дело перешло в подмосковный главк МВД, им занимался Дмитрий Аринушкин, которого планировали допросить.

Алисовой вменяется в вину нарушение Правил дорожного движения при эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека. Родители мальчика требуют от нее десять миллионов рублей за моральный ущерб и расходы на похороны. Адвокат уверяет, что это необходимо, тем более что раскаяния и сострадания со стороны обвиняемой не видно. Она тем временем частично признала вину. Женщина подтвердила, что произошедшее повлекло смерть человека, но она считает это несчастным случаем.

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