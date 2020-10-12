В Бутырском суде рассмотрят дело о поставке контрафактных часов

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В Москве завершено расследование уголовного дела о продаже поддельных наручных часов, сообщили в ГУ МВД России по столице. Обвинение предъявлено троим фигурантам в возрасте 21 и 22 года.

"Задержанные находятся под подпиской о невыезде. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Бутырский районный суд Москвы для рассмотрения по существу", – сообщили в ведомстве.

Уточняется, что злоумышленники продавали контрафактные наручные часы известных брендов через соцсети и мессенджеры. Сотрудники полиции в рамках контрольной закупки приобрели у них товар на 30 тысяч рублей, после чего мошенников задержали. По предварительным данным, сумма ущерба правообладателям составила более 700 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное использование средств индивидуализации товаров".

Ранее эксперты назвали наиболее подделываемые товары в России. По данным аналитиков, на российском рынке подделывалось около 35 процентов детских игрушек и примерно 29 процентов одежды и обуви. Третье место занимает потребительская электроника и аксессуары, к которым относятся смартфоны, зарядки, чехлы (17,5 процента).