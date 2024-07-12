Экс-сотрудника Миссии ОБСЕ Вадима Голду приговорили к 14 годам за шпионаж

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Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил экс-сотрудника Миссии ОБСЕ Вадима Голду, признанного виновным в шпионаже, к 14 годам лишения свободы. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ, передает ТАСС.

Установлено, что в декабре 2021 года Голда, находясь на территории ДНР, выполнил задание в интересах иностранной разведки, собирая данные об объектах промышленности республики.

Суд также конфисковал 43 бронированных автомобиля Toyota модели Land Cruiser 200, которые сотрудники СММ ОБСЕ использовали на Украине против безопасности ДНР и России в целом.

В конце апреля 2022 года сотрудники министерства государственной безопасности ДНР задержали по подозрению в шпионаже ассистента по вопросам безопасности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Вадима Голду.

По данным МГБ, украинец собирал и передавал информацию о месте дислокации военнослужащих Народной милиции ДНР и объектах промышленности, в том числе государственного и оборонного назначения.

