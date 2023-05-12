Суд в Красноярске приговорил Быкова по второму делу к 11 годам колонии

Фото: ТАСС/Красноярский краевой суд

Центральный районный суд Красноярска признал виновным бизнесмена Анатолия Быкова в подстрекательстве к убийству и приговорил его 11 годам лишения свободы, сообщает ТАСС.

С учетом прошлого приговора ему предстоит отбыть 17 лет в колонии строгого режима.

В сентябре 2021 года Быкова осудили по другому уголовному делу. Его приговорили к 13 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима по обвинению в организации убийства в 1994 году жителей Красноярска Кирилла Войтенко и Александра Наумова.

В ноябре того же года Следственный комитет в Красноярске прекратил уголовное дело о неуплате налогов в отношении Быкова, поскольку он выплатил более 75 миллионов рублей в качестве возмещения ущерба.

Быков ликвидировал задолженности по налогам общей суммой более 60 миллионов рублей, а также штраф и пени в размере более 15 миллионов рублей. Таким образом, он погасил ущерб в полном размере.