Генпрокуратура попросила ВС рассмотреть дело экс-губернатора Фургала в Подмосковье

11:27
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Генпрокуратура обратилась в Верховный суд РФ с просьбой назначить рассмотрение уголовного дела в отношении экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в одном из судов Московской области. Об этом сообщает ТАСС.
"В Верховный суд поступило ходатайство прокуратуры об изменении территориальной подсудности на один из судов Московской области. Защита обвиняемых просит рассмотреть уголовное дело в Железнодорожном суде Хабаровска", – заявил гособвинитель на заседании суда.
Он отметил, что в надзорном ведомстве считают необходимым перевести рассмотрение уголовного дела в Подмосковье в связи с наличием у Фургала обширного круга связей, что может воспрепятствовать правосудию.
"Исхожу из правовых позиций кассационного суда и Европейского суда по правам человека. Задержание и арест Фургала сопровождались общественным волнением региона, который он возглавлял", – сказала прокурор.
Также она попросила суд продлить срок содержания в СИЗО всем обвиняемым в связи с текущей эпидемиологической ситуацией на шесть месяцев. Аналогичное ходатайство было озвучено относительно продления ареста на их имущество.
Сергей Фургал был задержан 9 июля 2020 года по обвинению в причастности к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах.
В частности, СК вменяет ему организацию убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, покушение на бизнесмена Александра Смольского. Сам Фургал вину не признает.
Мосгорсуд оставил Сергея Фургала в СИЗО до 9 декабря
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