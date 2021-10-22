СК завершил расследование дела экс-главы Хабаровского края Фургала

16:59
Фото: пресс-служба Московского городского суда/ТАСС
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против обвиняемого в организации убийств экс-губернатора Хабаровского Края Сергея Фургала, материалы направлены в Генпрокуратуру. Об этом сообщается на сайте СК.
Следователи собрали достаточную доказательную базу по данному делу, установили обстоятельства преступлений и провели все необходимые экспертизы.
"Уголовное дело направлено для решения вопроса о дальнейшей передаче в суд", – добавили в СК.
Адвокат Фургала Михаил Карапетян, в свою очередь, сообщил, что СК возбудил новое уголовное дело в отношении его подзащитного.
"В отношении нашего подзащитного возбуждено новое уголовное дело по статье 210 УК РФ и нескольким эпизодам по статье 159 УК РФ ("Мошенничество"). Дело связано с заводом "Амурсталь", – цитирует Карапетяна ТАСС.
Он пояснил, что пока следствие не предъявило Фургалу новых обвинений. По словам адвоката, экс-губернатор отрицает свою причастность к инкриминируемым преступлениям.
"Сергей Иванович уже неоднократно заявлял, что никакого отношения не имеет ни к новому уголовному делу, ни к старому. Знакомство с фигурантами всех этих дел не может говорить о его вине или причастности к инкриминируемым ему преступлениям, что мы и собираемся доказать в суде", – отметил он.
Сергей Фургал был задержан 9 июля 2020 года по обвинению в причастности к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. СК вменяет ему организацию убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушение на бизнесмена Александра Смольского. Сам Фургал вину не признает.
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