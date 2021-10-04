Суд в Москве ограничил Фургалу срок ознакомления с материалами дела

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Басманный суд Москвы ограничил экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу срок ознакомления с материалами уголовного дела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Михаила Карапетяна.

"Только что Басманный районный суд Москвы принял решение об удовлетворении ходатайства следователей об ограничении нашего подзащитного в ознакомлении с материалами уголовного дела. Срок ознакомления суд установил до 15 октября", – рассказал адвокат.

Он также заявил о намерении обжаловать решение суда.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд продлил срок ареста экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу еще на 2 месяца. Адвокат Михаил Карапетян заявил, что его подзащитный намерен обжаловать решение суда, подав апелляцию.

Сергея Фургала задержали 9 июля 2020 года по обвинению в причастности к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сам Фургал вину не признает.

