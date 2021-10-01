Суд в Москве продлил арест экс-губернатору Фургалу

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Московский городской суд продлил срок ареста экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу еще на 2 месяца. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия о продлении Фургалу срока содержания под стражей на два месяца – до 7 декабря 2021 года", – говорится в сообщении.

Один из адвокатов Фургала Михаил Карапетян заявил ТАСС, что его подзащитный намерен обжаловать решение суда, подав апелляцию.

Заседание прошло в закрытом режиме. В продлении ареста настаивал следователь, в этом его поддержал прокурор.

Ранее Мосгорсуд продлевал бывшему губернатору срок ареста до 7 октября 2021 года. 29 июля первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законность продления срока. Фургал содержится в СИЗО "Лефортово".

Сергей Фургал был задержан 9 июля 2020 года по обвинению в причастности к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сам Фургал вину не признает.

