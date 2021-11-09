СК прекратил дело о неуплате налогов в отношении красноярского бизнесмена Быкова

Фото: пресс-служба Красноярского краевого суда/ТАСС

Следственный комитет в Красноярске прекратил уголовное дело о неуплате налогов в отношении предпринимателя Анатолия Быкова, поскольку он выплатил более 75 миллионов рублей в качестве возмещения ущерба. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя регионального главка СК Юлию Арбузову.

В ведомстве отметили, что Быков ликвидировал задолженности по налогам общей суммой более 60 миллионов рублей, а также штраф и пени в размере более 15 миллионов рублей. Таким образом, он погасил ущерб в полном размере.

Ранее суд присяжных приговорил Быкова к 13 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима по обвинению в организации убийства в 1994 году жителей Красноярска Кирилла Войтенко и Александра Наумова.

Как установило следствие, Быков решился на убийство 23-летнего Наумова, состоявшего в возглавляемой бизнесменом ОПГ, и его приятеля, после того как перед его автомобилем произошел взрыв. Бизнесмен решил, что именно они причастны к произошедшему, поскольку незадолго до этого у него возник конфликт с Наумовым.