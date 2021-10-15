В Красноярском крае возбудили еще одно дело против бизнесмена Быкова

13:30
Фото: ТАСС/пресс-служба Красноярского краевого суда
Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело в отношении красноярского предпринимателя Анатолия Быкова, его подозревают в подстрекательстве к убийству криминального авторитета в 1998 году. Об этом сообщается на сайте управления СК по Красноярскому краю.
"Возбуждено уголовное дело в отношении Анатолия Быкова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 33, пунктом "ж" части 2 статьи 105 УК РФ ("Подстрекательство, то есть склонение другого лица путем угрозы к совершению убийства, совершенного организованной группой")", – говорится в сообщении.
Как считает следствие, в 1998 году члены преступной группы, находившейся в подчинении Быкова, по его указанию убили 48-летнего жителя Красноярска. Они расстреляли мужчину рядом с его домом и скрылись с места преступления.
"В настоящее время по делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается", – отмечают в СК.
Кроме того, в производстве ведомства находятся другие уголовные дела в отношении Быкова, указано в сообщении.
Ранее суд присяжных приговорил Быкова к 13 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима по обвинению в организации убийства в 1994 году жителей Красноярска Кирилла Войтенко и Александра Наумова.
Как установило следствие, Быков решился на убийство 23-летнего Наумова, состоявшего в возглавляемой бизнесменом ОПГ, и его приятеля, после того как перед его автомобилем произошел взрыв. Бизнесмен решил, что именно они причастны к произошедшему, поскольку незадолго до этого у него возник конфликт с Наумовым.
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