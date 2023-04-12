Экс-замглавы Московской таможни осудили на 5 лет за взятку в полмиллиона рублей

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Хорошевский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии строгого режима бывшего замглавы Московской таможни Сергея Цуканова за взятку в 500 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

Его признали виновным в "Получении взятки в крупном размере". Также суд также запретил Цуканову занимать должности в течение пяти лет.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал заместителя начальника Центрального таможенного управления ФТС Александра Беглова по делу о крупной взятке. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 29 суток.

С требованием об аресте Беглова выступало следствие. Следователи также требовали заключить под стражу начальника специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александра Алеева, который также был задержан по делу о взятке в особо крупном размере.



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