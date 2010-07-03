Фигуранта дела Абызова оставили в СИЗО до 25 мая

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Мосгорсуд оставил под стражей бывшего гендиректора группы Ru-com Николая Степанова, которого обвиняют по делу экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова. В СИЗО Степанов пробудет до 25 мая, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

Таким образом, постановление Басманного суда от 27 марта осталось прежним. Прежде аналогичное решение было принято и в отношении самого Абызова.

Наряду с экс-министром под стражей находятся и его сообщники. Помимо Степанова, это председатель совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александр Пелипасов, заместитель гендиректора Ru-com Максим Русаков, директор по экономике и финансам АО "РЭМиС" Галина Фрайденберг и экс-глава ОАО "Региональные электрические сети" Сергей Ильичев.

Как утверждают в СК, Абызов с апреля 2011-го по ноябрь 2014-го, будучи бенефициаром ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество.

Вместе с соучастниками он обманул акционеров Сибирской энергетической компании и ОАО "РЭС". Экс-министр похитил около четырех миллиардов рублей. Позднее деньги вывели за рубеж.

