Суд в Красноярске приговорил Быкова еще к 12 годам колонии за организацию убийства

Фото: телеграм-канал Readovka

Суд в Красноярске приговорил бизнесмена Анатолия Быкова еще к 12 годам колонии за организацию и подстрекательство к убийству криминального авторитета Владимира Филиппова в 1998 году. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета (СК) РФ.

"Он признан виновным в организации и подстрекательстве к убийству, группой лиц (части 3, 4 статьи 33, пункт "ж" части 2 статьи 105 УК РФ)", – говорится в сообщении.

По версии следствия, Быков в период с 1 января по 18 июня 1998 года на фоне личной неприязни, а также в целях усиления собственного влияния в криминальном мире, поручил лидеру преступной группы совершить убийство конкурента Филиппова. В ночь с 17 на 18 июня 1998 года двое мужчин выстрелили в Филиппова не менее шести раз на улице Тимошенкова в Красноярске.

С учетом ранее вынесенных приговоров Быков проведет в колонии строгого режима 20 лет. Дочери потерпевшего он обязан выплатить 7 миллионов рублей по решению суда.

В отношении других участников убийства в 2015 году также были вынесены обвинительные приговоры.

В сентябре 2021 года Быкова осудили по другому уголовному делу. Его приговорили к 13 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима по обвинению в организации убийства в 1994 году жителей Красноярска Кирилла Войтенко и Александра Наумова.

В 2023 году бизнесмена приговорили к 13 годам лишения свободы за подстрекательство к убийству. Ему предстояло отбыть в колонии строгого режима 17 лет.

