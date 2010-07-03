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Суд приговорил к 3,5 годам колонии первого экс-замглавы Росгеологии

Суд вынес приговор первому экс-замглавы Росгеологии
суды происшествия

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

235-й гарнизонный военный суд приговорил к 3,5 годам колонии общего режима бывшего первого замглавы Росгеологии Руслана Горринга, признавшего вину в соучастии в хищении 24,6 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС.

"Признать Горринга виновным и назначить ему наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима", – объявил судья по делу о мошенничестве. Дело в отношении бывшего госдеятеля рассматривали в особом порядке, мужчина оказывал содействие следствию.

По версии следствия, в 2011 году Руслан Ганижев (Горринг) стал участником сделки на 5 миллионов рублей. К нему обратился предприниматель с просьбой обеспечить беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности в Ленинском районе Подмосковья. Согласно преступной схеме, Ганижев должен был передать деньги председателю Ленинского районного совета депутатов Александру Газейкину, однако был задержан.

Названа причина задержания бывшего первого замглавы Росгеологии Горринга

Впоследствии Ганижев дал признательные показания, был отпущен под подписку о невыезде, но нарушил условия освобождения. Подозреваемого объявили в розыск, после чего снова задержали. Впоследствии Ганижев изменил фамилию и отчество, став Русланом Горрингом.

В январе глава Минприроды Дмитрий Кобылкин уволил первого заместителя главы Росгеологии Руслана Горринга после публикации в интернете скандального видео, на котором он грубо общается со своей подчиненной.

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