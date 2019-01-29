Сайт Росгеологии атаковали хакеры после инцидента с Горрингом

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Сайт Росгеологии подвергся хакерской атаке после скандала с первым заместителем гендиректора холдинга Русланом Горрингом, сообщает ТАСС. Сейчас он недоступен.

Ранее Минприроды РФ сообщило об увольнении Горринга после скандального видео с его участием. На записи, которая появилась в Сети, чиновник грубо разговаривает с подчиненной, используя нецензурную лексику и оскорбления. После этого инцидента главе Росгеологии Роману Панову объявили выговор.

Увольнение Горринга ведет к освобождению его от должностей во всех структурах холдинга. В частности, он лишится должностей в "дочках" компании, включая "Зарубежгеологию" и "РГ-Экология", гендиректором которых он работал.