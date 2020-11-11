Посольство РФ в США сообщило об освобождении из тюрьмы российской гражданки

07:21
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Посольство России в Вашингтоне сообщило об освобождении россиянки Богданы Осиповой, осужденной в США за похищение собственного ребенка,
сообщает РИА Носости.
"Рады приветствовать Богдану Осипову вне стен тюрьмы Данбери, штат Коннектикут. Понимаем, что многое еще ей предстоит перенести, находясь в ожидании оглашения нового приговора", – заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Там также выразили надежду на справедливость по отношению к россиянке. В посольстве пообещали, что продолжат добиваться возвращения Осиповой в Россию.
Осипова вышла из-под стражи под залог в 25 тысяч долларов. Условием освобождения является присутствовать 8 января на оглашении повторного приговора по делу о похищении.
Американский суд приговорил россиянку к семи годам тюрьмы за вывоз в Россию детей в 2014 году, одним из которых на момент выезда она была беременна.
Отец добился в суде развода и предоставлении опеки. В итоге россиянка приехала в США в 2017 году одна для урегулирования споров с мужем, но была арестована ФБР.
В прошлом году бывший муж Брайан Мобли предложил россиянке совместную опеку над детьми. Он подчеркнул, что никогда не хотел изолировать детей от матери. В то же время на процессе Мобли просил не выпускать Осипову в обозримом будущем из тюрьмы. Он объяснил это тем, что иначе потеряет всякую надежду увидеть детей.
Адвокаты и нынешний опекун детей Елена Полякова подтвердили агентству намерения Мобли. Они отметили, что контакты на эту тему велись до вынесения приговора.
Независимый от сторон нью-йоркский юрист Оксана Соколова указала, что американец был согласен отдать Осиповой более 50% опекунства. После этого адвокат попыталась связаться с семьей Осиповой. Однако, по ее словам, они не захотели идти на контакт. С самой Богданой она также не смогла поговорить.
Тетя Осиповой подтвердила, что ей было известно о предложении Мобли, но встречное предложение об освобождении Осиповой до привоза детей в США его не устроило.
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