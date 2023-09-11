Суд продлил арест администратору телеграм-канала "Кремлевская прачка"

Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"

Тверской суд столицы продлил арест администратору телеграм-канала "Кремлевская прачка" Михаилу Полякову, которого обвиняют в вымогательстве, до 13 декабря. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Так, было удовлетворено ходатайство следственных органов в отношении Полякова. Помимо этого, суд продлил срок ареста другим фигурантам дела, а именно генеральному директору ООО "Производственно-строительная компания (ПСК) "Наследие" Александру Санину и Денису Савинскому. Их обвиняют по пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ ("Вымогательство").

Отмечается, что Поляков является заместителем директора по безопасности АНО "Дирекция Всемирного фестиваля молодежи". По мнению следствия, фигуранты дела вымогали 40 миллионов рублей у руководства АО "Ланит" за удаление и блокировку негативных публикаций, которые могли причинить существенный вред законным интересам и правам компании и ее руководству.

Поляков был задержан сотрудниками правоохранительных органов 14 июля, вместе с ним на допрос в МВД РФ были доставлены еще несколько человек. Изначально его арестовали до 13 сентября.

Московский городской суд признал законным арест Полякова, его оставили в СИЗО. Следствие потребовало продлить арест 6 сентября.

"Московский патруль": администраторов телеграм-каналов осудили за вымогательство