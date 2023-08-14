Мосгорсуд оставил в СИЗО администратора телеграм-канала "Кремлевская прачка"

Фото: ТАСС/пресс-служба Тверского районного суда

Московский городской суд признал законным арест администратора телеграм-канала "Кремлевская прачка" Михаила Полякова. Мужчину обвиняют в вымогательстсве денежных средств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Шота Горгадзе.

"К сожалению, Мосгорсуд оставил в силе решение о заключении под стражу, мы будем обжаловать данное решение дальше в кассации", – отметил он.

По мнению адвоката, в отношении его клиента должны применить другую меру пресечения, например, заключение под домашний арест.

"Он человек с более чем внушительным послужным списком, я бы сказал, геройских событий в его жизни, а именно в ходе службы во благо Родины. Содержать его в СИЗО считаю слишком суровым", – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что столичный Тверской суд арестовал еще одного администратора телеграм-канала "Кремлевская прачка" Дениса Савинского.

Поляков был задержан сотрудниками правоохранительных органов 14 июля, вместе с ним на допрос в МВД РФ были доставлены еще несколько человек. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Вымогательство". Суд арестовал его до 13 сентября.

Позже стало известно, что Полякова подозревают в вымогательстве 40 миллионов рублей у IT-компании "Ланит".

По информации суда, эпизод касается периода c 2020 по 2023 год. В материалах дела указано, что он получил от "Ланита" указанную сумму в обмен на отказ от публикации сведений, которые могли бы причинить вред интересам компании и ее руководства.



"Московский патруль": фигурантов по делу телеграм-канала "Кремлевская прачка" арестовали