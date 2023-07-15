Суд в Москве арестовал администратора телеграм-канала "Кремлевская прачка" Полякова

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Тверской суд Москвы арестовал администратора телеграм-канала "Кремлевская прачка" Михаила Полякова по делу о вымогательстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный суд.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Полякова меры пресечения в виде заключения под стражу", – отметили в суде.

Уточняется, что Поляков будет арестован до 13 сентября. Ему вменяют статью 163 Уголовного кодекса РФ ("Вымогательство"). Максимальная санкция по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.

В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об аресте его предполагаемого соучастника Александра Санина.

Накануне Полякова задержали по подозрению в вымогательстве и доставили на допрос в Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве. В настоящий момент полицейские проводят оперативно-следственные мероприятия с подозреваемым.

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