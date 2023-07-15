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Суд в Москве арестовал администратора телеграм-канала "Кремлевская прачка" Полякова
Фото: sitphotos/JanPietruszka
Тверской суд Москвы арестовал администратора телеграм-канала "Кремлевская прачка" Михаила Полякова по делу о вымогательстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный суд.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Полякова меры пресечения в виде заключения под стражу", – отметили в суде.
Уточняется, что Поляков будет арестован до 13 сентября. Ему вменяют статью 163 Уголовного кодекса РФ ("Вымогательство"). Максимальная санкция по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.
В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об аресте его предполагаемого соучастника Александра Санина.
Накануне Полякова задержали по подозрению в вымогательстве и доставили на допрос в Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве. В настоящий момент полицейские проводят оперативно-следственные мероприятия с подозреваемым.
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