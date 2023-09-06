Следствие потребовало продлить арест администратору телеграм-канала "Кремлевская прачка"

Фото: ТАСС/Пресс-служба Тверского районного суда

Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайство о продлении срока ареста администратору телеграм-канала "Кремлевская прачка" Михаилу Полякову, которого обвиняют в вымогательстве. Об этом ТАСС рассказали в суде.

Слушание по этому ходатайству пройдет 11 сентября.

Ранее сообщалось, что столичный Тверской суд арестовал еще одного администратора телеграм-канала "Кремлевская прачка" Дениса Савинского.

Поляков был задержан сотрудниками правоохранительных органов 14 июля, вместе с ним на допрос в МВД РФ были доставлены еще несколько человек. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Вымогательство". Суд арестовал его до 13 сентября.

Позже стало известно, что Полякова подозревают в вымогательстве 40 миллионов рублей у IT-компании "Ланит".

По информации суда, эпизод касается периода c 2020 по 2023 год. В материалах дела указано, что он получил от "Ланита" указанную сумму в обмен на отказ от публикации сведений, которые могли бы причинить вред интересам компании и ее руководства.