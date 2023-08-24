Мосгорсуд смягчил приговор администраторам ряда телеграм-каналов

Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"

Мосгорсуд изменил приговор Хамовнического районного суда в отношении администраторов телеграм-каналов "Проект "Сканер" и Riddle, осужденных за вымогательство. Об этом сообщает телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции".

В частности, приговор смягчили Владиславу Малушенко, Евгению Москвину и Алексею Слободенюку. Каждому фигуранту назначили наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Дополнительное наказание в виде штрафов исключено. Также отменен арест, наложенный на денежные средства двух фигурантов.

В мае трое бывших администраторов телеграм-каналов получили 8 лет колонии строгого режима и штраф 500 тысяч рублей по обвинению в вымогательстве у российской телеведущей Тины Канделаки и ее мужа, директора по особым поручениям госкорпорации "Ростех" Василия Бровко.

О том, что Слободенюк, Москвин и Малушенко стали фигурантами уголовного дела, стало известно 1 марта.



Прокуратура запросила каждому из них назначить по 8 лет колонии. В материалах дела указано, что Слободенюк, Москвин и Малушенко в 2020 году купили телеграм-каналы "Проект "Сканер" и Riddle. На них они размещали порочащие посты о публичных личностях, за удаление которых требовали деньги.

Так, за удаление публикаций о паре они просили 280 тысяч рублей. Помощник Бровко согласился выплатить эту сумму, однако впоследствии посты продолжали появляться. После этого потерпевший написал заявление в правоохранительные органы.

"Московский патруль": началось рассмотрение дела администраторов телеграм-каналов