Суд приговорил калининградских врачей Сушкевич и Белую к 9 и 9,5 года колонии

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Мособлсуд приговорил калининградских врачей Элину Сушкевич и Елену Белую к 9 и 9,5 года колонии по делу об убийстве новорожденного ребенка, сообщает РИА Новости со ссылкой на инстанцию.

Наказание женщины будут отбывать в колонии общего режима. На судебном заседании присутствовали присяжные, которые посчитали вину Сушкевич и Белой доказанной. При этом сторона обвинения просила запретить им заниматься врачебной деятельностью в течение трех лет.

Новорожденный умер в Калининградском роддоме осенью 2018 года. Он родился на 24-й неделе при весе 700 граммов и в крайне тяжелом состоянии.

По данным следствия, Белая, на тот момент исполняющая обязанности главврача, приказала реаниматологу Сушкевич ввести младенцу смертельную дозу магния сульфата, чтобы не портить статистику и не тратить ресурсы больницы.

В сентябре 2022 года Мособлсуд вынес врачам приговор в виде 9 и 9,5 года колонии общего режима. Также им запретили работать по специальности после отбывания наказания в течение трех лет.

Действия Белой суд расценил как организацию убийства малолетнего, действия Сушкевич – как исполнение убийства. Врачи не признали вину и настаивали на своем оправдании.

Однако в 2024 году Первый апелляционный суд в Москве отменил приговор врачам. Дело было рассмотрено заново с участием новой коллегии присяжных заседателей.