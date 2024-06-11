CNN: присяжные по делу Хантера Байдена разошлись без вынесения вердикта

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Присяжные по делу против сына президента США Хантера Байдена, которого обвиняют в нарушениях при хранении оружия, были отпущены из зала суда без вынесения вердикта. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что присяжные наблюдали за прениями сторон около недели и приступили к согласованию вердикта во второй половине дня 10 июня. Однако спустя около часа обсуждений судья распустил присяжных. Вслед за ними здание суда покинул и сам Хантер Байден.

Заседание присяжных продолжится 11 июня.

В сентябре прошлого года Байдену-младшему были предъявлены три обвинения, в том числе во владении оружием. По данным СМИ, в 2018 году он, намереваясь приобрести револьвер Colt Cobra, солгал продавцу, заявив, что не употребляет наркотические вещества. Еще одно обвинение касается употребления наркотиков в период непосредственного владения оружием.

Кроме того, в начале декабря спецпрокуроры предъявили Байдену-младшему обвинения в неуплате налогов по 9 пунктам. Согласно их данным, в период с 2016 по 2020 год сын президента не заплатил 1,4 миллиона долларов налогов, а вместо этого тратил деньги на наркотики, эскортниц, роскошные отели и машины.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что президент США не намерен помиловать своего сына, если тот будет признан виновным по вменяемым ему налоговым преступлениям.