Байдена пригласили в конгресс дать показания о бизнес-операциях семьи

Фото: 123RF/palinchak

Глава комитета по надзору палаты представителей Джеймс Комер пригласил президента США Джо Байдена дать показания о деловых операциях его семьи. Об этом сообщает РИА Новости.

Данный комитет расследует вовлеченность Байдена в бизнес его родственников, которые, как считают в комитете, торговали его именем и влиянием по всему миру.

"В свете зияющего разрыва между вашими публичными заявлениями и доказательствами, собранными комитетом, а также ввиду обструкции со стороны Белого дома, наивысший интерес американского народа состоит в том, чтобы вы напрямую ответили на вопросы членов конгресса. Настоящим я приглашаю вас сделать это", – написал Комер.

Он уточнил, что комитет выявил более 24 миллионов долларов, которые поступали на счета Байдена, членов его семьи и деловых партнеров из-за рубежа.

При этом данное приглашение не носит обязательного характера. На заседание комитета ранее приглашался сын Байдена Хантер, который отказался выступить перед конгрессом.

Комитеты палаты представителей конгресса США начали расследование в рамках возможного импичмента президента США Джо Байдена в прошлом году.

Республиканцы палаты представителей сообщали, что обнаружили убедительные и серьезные доказательства в отношении "культуры коррупции" американского лидера.

13 декабря 2023 года комитет по регламенту палаты представителей конгресса США поддержал резолюцию, предписывающую проведение дальнейшего расследования по делу об импичменте Байдена.

