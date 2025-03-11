КС Румынии единогласно отклонил все подданные Джеорджеску жалобы

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Конституционный суд Румынии единогласно отклонил все жалобы, поданные оппозиционным политиком Кэлином Джеорджеску. Об этом заявил глава инстанции Мариан Енаке, заявление которого транслировалось в аккаунте телеканала Realitatea Plus в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, деятельность которой запрещена в РФ как экстремистская).

Джеорджеску, в свою очередь, назвал решение КС ударом по демократии.

"В эти моменты демократия и свобода испускают последний вздох, и поэтому как никогда важно показать мирно и демократично, что наш выбор имеет значение до последнего мгновения", – приводит его слова РИА Новости.

По его словам, система отказывается принимать независимых кандидатов, поэтому ее необходимо менять.

Первый тур президентских выборов в Румынии прошел в конце ноября 2024 года. На них лидировал Джорджеску, который выступает за традиционные ценности, прославляет военных Румынии, считает бесполезным членство в НАТО, а также выступает за союз с Россией.

За два дня до второго тура выборов Конституционный суд Румынии аннулировал результаты прошедшего голосования. Это означает, что весь процесс выборов начинается заново.

Первый тур повторных выборов президента в Румынии состоится 4 мая. Утверждалось, что такое решение было принято после срочного совещания для консультаций, проведенного из-за большого количества новых запросов об отмене президентских выборов.