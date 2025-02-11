Заявлявшая о ненависти к русским москвичка Джоган признала вину в суде

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Жительница Москвы Яна Джоган, которая выражала свою ненависть по отношению к русским людям, признала свою вину в хулиганстве. Об этом сообщает РИА Новости из зала Кузьминского районного суда.

"Обвинение понятно. Вину полностью признаю", – заявила она.

В ноябре 2024 года в Сети появилось видео, на котором было заметно, как женщина неадекватно и агрессивно вела себя на публике, нецензурно высказываясь в адрес русского народа, а также угрожала пневматическим пистолетом строителям, производящим ремонтные работы в подъезде жилого дома.

Полиция задержала женщину. В отношении нее возбудили уголовное дело. Позже суд арестовал Джоган и оштрафовал ее на 2 тысячи рублей за публичное демонстрирование запрещенной символики в социальной сети.

11 февраля суд продлил женщине врест до 30 июля. Джоган, в свою очередь, просила о домашнем аресте.

