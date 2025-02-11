Москвичке, оскорбившей рабочих по национальному признаку, продлен арест

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Кузьминский суд столицы продлил арест москвичке Яне Джоган, угрожавшей рабочим пистолетом и оскорблявшей их по национальному признаку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.

"Суд до 30 июля продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Джоган Яне Николаевне на шесть месяцев", – заявили в суде.

На заседании также присутствовал один из потерпевших, он полностью согласился с решением суда. Джоган, в свою очередь, просила о домашнем аресте.

В ноябре прошлого года в Сети распространилась видеозапись, на которой можно было увидеть неадекватное поведение женщины. Она вела себя агрессивно, нецензурно высказываясь в адрес русского народа, а также угрожала пневматическим пистолетом строителям, производящим ремонтные работы в подъезде жилого дома.

Женщину задержали правоохранители, свою вину она отрицать не стала. В отношении нее завели уголовное дело. Позже суд принял решение об аресте. Кроме того, суд оштрафовал Джоган на 2 тысячи рублей за публичное демонстрирование запрещенной символики в социальной сети.