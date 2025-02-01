В суд поступило дело москвички, которая кричала о ненависти к русским

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

В столичный суд поступило уголовное дело москвички, которая кричала о ненависти к русским, для рассмотрения по существу, сообщили РИА Новости в Кузьминском суде Москвы.

"Зарегистрировано 30 января 2025 года уголовное дело в отношении Джоган Я. Н. по статье 213, части 2", –сообщили в суде.

Дата рассмотрения пока не назначена, отмечается в картотеке инстанции.

В ноябре в Сети распространилась видеозапись, на которой можно было увидеть неадекватное поведение женщины. Она вела себя агрессивно, нецензурно высказываясь в адрес русского народа, а также угрожала пневматическим пистолетом строителям, производящим ремонтные работы в подъезде жилого дома.

Женщину задержали правоохранители, свою вину она отрицать не стала. В отношении нее завели уголовное дело. Позже суд принял решение об аресте. Кроме того, суд оштрафовал Джоган на 2 тысячи рублей за публичное демонстрирование запрещенной символики в социальной сети.