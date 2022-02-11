Суд арестовал всех фигурантов дела о разбойном нападении на магазин в Истре

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Суд арестовал всех фигурантов дела о разбойном нападении на магазин в подмосковной Истре. Об этом сообщается в телеграм-канале региональной прокуратуры.

По ходатайству следствия обвиняемые пробудут под стражей два месяца.

Преступление было совершено в ночь на 9 февраля. Четверо мужчин с бейсбольными битами ворвались в магазин, где избили директора, ее супруга и продавца-кассира. Последняя от полученных травм скончалась на месте, остальных госпитализировали.

По подозрению в совершении преступления задержали четверых подозреваемых. Все они признали вину, а также сознались в совершении двух других преступлений. По факту разбойного нападения на магазин было возбуждено уголовное дело.

