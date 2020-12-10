Суд оштрафовал хоспис "Дом с маяком" за нарушение оборота наркосодержащих препаратов

13:19
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Детский хоспис "Дом с маяком" оштрафовали на 200 тысяч рублей за нарушение правил оборота наркосодержащих препаратов. Соответствующее решение принял Зюзинский районный суд столицы.
"Суд признал благотворительное медицинское частное учреждение (БМЧУ) "Детский хоспис" виновным по части 1 статьи 6.16 КоАП РФ ("Нарушение правил оборота наркотических средств") и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей", – сообщили ТАСС в суде.
Ранее директор хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава заявила, что жалоба в Госнаркоконтроль была подана из-за якобы выписывания пациентам неправомерно большого количества наркотических средств.
По ее словам, для проверки данной информации в хоспис пришли пять сотрудников МВД, которые изучили рецепты и их учет, а также пересчитали лекарства и сверяли все записи в журналах. Она отметила, что все препараты сошлись, однако присутствовали недочеты по записям в журналах, которые были оперативно устранены.
В Москве могут закрыть детский хоспис "Дом с маяком"
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