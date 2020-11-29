Глава СПЧ проконтролирует ситуацию вокруг детского хосписа "Дом с маяком"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) займется вопросом с московским детским хосписом "Дом с маяком" в связи с жалобой на него в правоохранительные органы из-за выписывания пациентам наркотических средств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Совета Валерия Фадеева.

"Мы посмотрим, что там произошло. Если есть риски закрытия этого хосписа, будем какие-то усилия предпринимать, чтобы эти риски снять. Просто возникла ситуация с ошибочным, как я понял, ведением журнала. Надо помочь, чтобы хоспис не закрыли, там же дети. Завтра попробую узнать, что правоохранители говорят", – сказал Фадеев.

Ранее директор хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава заявила, что жалоба в Госнаркоконтроль была подана из-за якобы выписывания пациентам неправомерно большого количества наркотических средств.

"В МВД поступила жалоба, что хоспис выписывает Коле (один из пациентов хосписа. – Прим.ред.) неправомерно много наркотических препаратов, я Колю "обклеиваю" фентаниловым пластырем, из-за чего он все время спит, и еще его лекарства незаконно распространяю. Это неправда, все лекарства Коля получает не в хосписе, а через государственную систему здравоохранения", – написала Мониава на своей странице в Facebook.

По ее словам, для проверки данной информации в хоспис пришли пять сотрудников МВД, которые изучили рецепты и их учет, а также пересчитали лекарства и сверяли все записи в журналах. Мониава подчеркнула, что все препараты сошлись, однако присутствовали недочеты по записям в журналах, которые были оперативно устранены.

Теперь детский хоспис "Дом с маяком" обвиняется по статье о нарушении порядка оборота наркотических средств. Его могут оштрафовать на сумму от 200 до 400 тысяч рублей или выписать постановление о приостановке деятельности на 90 суток.

