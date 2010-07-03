Сотрудники детского хосписа "Дом с маяком" рассказали о работе учреждения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В начале октябре на Долгоруковской улице в Москве открыли стационар детского хосписа "Дом с маяком". Учреждение уже принимает своих первых пациентов, однако прием детей на долгосрочное пребывание начнется весной, когда хоспис получит медицинскую лицензию, сообщает RT.

Сейчас сотрудники учреждения раз в несколько месяцев организовывают тематические праздники для детей и их родителей. Тема последнего мероприятия – Германия. Маленьким пациентам выдали "паспорта" с "визовой печатью" и устроили "Октоберфест", на котором детей угощали фруктовым смузи. Пациентов занимают и другими развлечениями: мастер-класс по оригами, шахматы, роспись пряников и шоу-программа с мороженым.

Учреждение проводит работу не только с детьми, но и родителями. Для взрослых предусмотрены беседы с психологами на различные темы. "У нас пользовалась большой популярностью тема о питании неизлечимо больного ребенка. В этот раз обсуждают языки любви: ведь проявить свою привязанность можно словом, делом, своим личным временем или прикосновениями", – рассказал журналистам телеканала директор по немедицинской помощи Владимир Лучанинов.

Благодаря хоспису родители получают социальную передышку, но при этом они уверены, что их дети находятся под присмотром. "В стационаре они смогут оставить ребенка на две недели с командой, которая уже хорошо его знает, и заняться делами или просто отдохнуть", – отметили сотрудники "Дома с маяком".

В учреждении не только ухаживают за детьми с неизлечимыми заболеваниями, но и учат родителей, как правильно подбирать медицинские аппараты, лечебное питание или проводить терапию.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин посетил стационар детского хосписа "Дом с маяком", под который правительство столицы выделило здание с правом безвозмездного пользования.

