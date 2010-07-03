Новое здание для детского хосписа "Дом с маяком" ввели в эксплуатацию в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики.

Как напомнили в ведомстве, реализация проекта началась в 2015 году. На Долгоруковской улице решили возвести трехэтажную пристройку к существующему зданию, а также новое четырехэтажное здание на месте снесенного. Глава департамента Сергей Левкин уточнил, что "на данный момент все работы завершены" и "объект введен в эксплуатацию".

По словам Левкина, общая площадь здания превышает пять тысяч квадратных метров. При этом площадь реконструкции составила 3,5 тысячи квадратных метров, а нового строительства – свыше 1,5 тысячи квадратных метров.

На первом и втором этажах четырехэтажного корпуса оборудуют 15 одноместных палат. На двух верхних этажах разместятся офис выездной службы, комнаты для координаторов, бухгалтерия, а также отдел физической терапии и благотворительный магазин. Как подчеркнул руководитель департамента, столичные власти помогали в прохождении всех административных процедур, необходимых для ввода здания в эксплуатацию.

Детский хоспис "Дом с маяком" оказывает паллиативную помощь нуждающимся детям, а также психологическую и социальную поддержку их родным. "Учреждение является уникальным и единственным в городе Москве, в связи с чем сдача его в эксплуатацию очень важна для пациентов и сотрудников", – отметил Сергей Левкин.