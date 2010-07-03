В больнице святого Владимира построят новый инфекционный корпус

Фото: Департамент здравоохранения Москвы

В Детской городской клинической больнице святого Владимира построят новый инфекционный корпус. Такое решение приняла Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина.

Новый корпус расположится на Рубцовско-Дворцовой улице, владении 1/3. В 6–7-этажном здании планируется разместить 350 боксов, обеспечивающих надежную изоляцию инфекционных больных, а также комфортное пребывание матери вместе с ребенком.

В нем будут отделения нейроинфекции, кишечной инфекции, воздушно-капельной инфекции и ОРВИ. 11 боксов оснастят оборудованием для проведения гемо- или перитонеального диализа для детей с заболеваниями почек.

Чтобы не перевозить пациентов в другие отделения больницы, в корпусе будет собственная диагностическая служба, лаборатория и хирургическое отделение. Также предусмотрено строительство пищеблока с конференц-залом и гаража с санитарным шлюзом.

Строительство нового инфекционного корпуса позволит значительно повысить качество профильной медицинской помощи для столичных детей.

Ранее сообщалось, что до конца текущего года в Даниловском районе откроют подстанцию скорой помощи на 20 машино-мест. Строители уже выполнили фасадные и кровельные работы, а также завершили внутреннюю отделку. Сейчас ведутся работы по монтажу оборудования и благоустройству прилегающей территории.

Площадь трехэтажного здания подстанции составит 2,9 тысячи квадратных метров. Там будут круглосуточно оказывать экстренную внебольничную и внеполиклиническую помощь.

На первом этаже расположится медицинская часть, стоянка автомобилей скорой помощи, оперативная часть с диспетчерской, служебные и бытовые помещения. На втором этаже будут находиться комнаты отдыха и гардеробные, на третьем – зал для совещаний, аптека и служебные помещения.