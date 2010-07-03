Подстанция скорой помощи откроется в Даниловском районе

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Подстанцию скорой помощи на 20 машино-мест откроют в Даниловском районе до конца текущего года, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Строители уже выполнили фасадные и кровельные работы, а также завершили внутреннюю отделку. Сейчас ведутся работы по монтажу оборудования и благоустройству прилегающей территории.

Площадь трехэтажного здания подстанции составит 2,9 тысячи квадратных метров. Там будут круглосуточно оказывать экстренную внебольничную и внеполиклиническую помощь.

На первом этаже расположится медицинская часть, стоянка автомобилей скорой помощи, оперативная часть с диспетчерской, служебные и бытовые помещения.

На втором этаже будут находиться комнаты отдыха и гардеробные, на третьем – зал для совещаний, аптека и служебные помещения.

Всего в Адресную инвестиционную программу Москвы до 2021 года включено строительство шести подстанций скорой медицинской помощи.

Ранее в городской клинической больнице №17 на улице Волынской в Солнцеве после капремонта открылись все шесть операционных. Работы по обновлению операционных велись с мая 2017 года.