Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Сергей Собянин посетил стационар детского хосписа "Дом с маяком" на улице Долгоруковской, под который правительство столицы выделило здание с правом безвозмездного пользования.

"Хотел сказать слова огромной благодарности всем, кто взялся за такую непростую историю, как создание детского хосписа. Причем это не какая-то локальная история, а очень большой проект, который реализовывался несколько лет. Мы, город, помогали, чем могли: и зданием, и благоустройством, и грантами, и так далее. Но был какой-то период времени, когда я уже не очень верил, что он состоится, но, к счастью, это произошло. Вообще в городе создана огромная система паллиативной помощи, которая обеспечивает помощь десяткам тысяч москвичей, которые в такой ситуации находятся. Но паллиативная помощь вообще очень особенная – без души, без призвания заниматься ей очень сложно, и участие благотворительных организаций, фондов, людей, которые посвящают этому всю свою жизнь, практически невозможно в этой сфере. Поэтому замечательно, что все больше и больше людей вовлекаются в эту деятельность", – рассказал мэр столицы.

Детский хоспис "Дом с маяком" – это частное медицинское благотворительное учреждение, которое оказывает помощь неизлечимо больным детям и молодежи до 25 лет. Также хоспис предоставляет комплексную медицинскую, социальную, психологическую и духовную помощь членам их семей.

Специалисты "Дома с маяком" не занимаются лечением основного заболевания или реабилитацией, а оказывают паллиативную помощь – снимают симптомы и создают условия, чтобы ребенок и его близкие могли жить нормальной жизнью, насколько это возможно. Неизлечимо больные дети получают не только медицинский уход, для них организовывают праздники и игры, загородные лагеря, заботятся об их родных.

Команда фонда состоит из 320 специалистов и более чем 300 волонтеров. В первую очередь детский хоспис оказывает помощь на дому. Выездная служба за год обслуживает около тысячи семей. Врачи, медсестры, психологи, игровые терапевты, няни, социальные работники и координаторы делают около 27 тысяч визитов на дом к неизлечимо больным детям. Все семьи получают помощь бесплатно.

Для некоторых детей дома оборудовано практически реанимационное отделение. Родители проходят специальное обучение, осваивая оборудование. Если ребенку требуется аппарат искусственной вентиляции легких, то их всегда два – основной и резервный.

Финансирование выездной службы "Дома с маяком" осуществляется за счет гранта из бюджета Москвы в размере 73,2 миллиона рублей в 2019 году, а также частных пожертвований.

Бывают и ситуации, когда детям с родителями необходимо лечь в больницу. Для таких случаев в 2013 году и решили создать стационарное отделение. По распоряжению Сергея Собянина в безвозмездное пользование на 49 лет "Дому с маяком" передали здание недействующей школы площадью свыше трех тысяч квадратных метров на улице Долгоруковской, 30.

В октябре завершились работы по его реконструкции, ремонту, а также по благоустройству территории. Получился настоящий четырехэтажный дом для детей – с цветными окнами и выходом в сад. На первом и втором этажах обустроено 15 одноместных палат (комнат) для маленьких пациентов и их родителей. Здесь с ребенком или подростком могут быть его родные и друзья, домашние питомцы и любимые игрушки.

На третьем и четвертом этажах находятся офис выездной службы, где работают координаторы, фандрайзинг, бухгалтерия, медсестры, отдел физической терапии и благотворительный магазин. В широких коридорах детского хосписа можно общаться и кататься на коляске с электроприводом. В бассейне могут плавать даже дети с аппаратами искусственной вентиляции легких.

Крыша дома эксплуатируемая, в хорошую погоду на нее можно выйти подышать свежим воздухом и даже позагорать. Кроме того, для прогулок на прилегающей территории благоустроен сад, в котором установлен игровой городок в виде маяка. В стационаре детского хосписа работают 164 человека, включая 25 врачей и 37 сотрудников среднего медицинского персонала.

Помимо собственно паллиативного лечения, стационар оказывает следующие виды помощи:

обучение – родители могут научиться ухаживать за неизлечимо больным ребенком и пользоваться его медицинскими аппаратами;

подбор лечения – дистанционно подобрать лечебное питание или, например, терапию от судорог довольно трудно, лучше положить ребенка на пару недель в стационар и подобрать лечение под круглосуточным медицинским контролем;

социальная передышка – положив неизлечимо больного ребенка в стационар, его родители и близкие могут заняться необходимыми делами или съездить отдохнуть;

хоспис может принимать детей без родителей в среднем на две недели в год, в это время для детей организуют занятия, бассейн, прогулки и другие увлекательные мероприятия;

помощь в конце жизни – есть семьи, которые хотят, чтобы ребенок умирал в стационаре, в таком случае они могут лечь в хоспис в полном составе – с братьями, сестрами, папой, мамой, бабушкой и крестным, например.

Средства на ремонт здания стационара "Дома с маяком" были собраны в форме пожертвований с помощью благотворительных фондов "Вера", "Подари жизнь" и "Линия жизни". Практически все затраты на реконструкцию стационара взяла на себя компания Crocus Group. Медицинское оборудование приобрели за счет субсидии из бюджета Москвы в объеме 48,5 миллиона рублей и пожертвований Фонда Константина Хабенского.

Оборудование для игровой комнаты получено в рамках благотворительной программы Mastercard. Кроме того, помощь детскому хоспису оказали банк "Авангард" и компания "Бизнес профит". Практически вся мебель для стационара была пожертвована разными людьми и организациями. Ожидается, что помощь в стационаре детского хосписа смогут получать порядка 400 неизлечимо больных детей в год.

Ежегодно в Москве в паллиативной медицинской помощи нуждаются 50–80 тысяч человек, в том числе порядка трех тысяч детей. В стационарных условиях паллиативная медицинская помощь в Москве организована на базе 14 учреждений, в которых развернуто 1 120 коек паллиативного профиля – 1 043 взрослых и 77 детских.

В I полугодии 2019 году паллиативную медицинскую помощь в стационарах получили 6 566 взрослых пациентов и 250 детей. Для оказания паллиативной помощи на дому организована работа 12 выездных патронажных служб. В ближайшее время число выездных патронажных служб увеличится. С начала 2019 года паллиативную помощь на дому получили более 27 тысяч пациентов.